Neanche il tempo di festeggiare l’elezione del direttivo che la Pro loco di Torralba è passata subito al piano operativo.

Per le giornate del 22 e 23 dicembre, l’Associazione guidata da Rossana Masala ha deciso di organizzare i mercatini di Natale.

Un viaggio itinerante all’interno del centro storico del paese, non solo per ammirare gli stand che verranno allestiti dagli espositori ma anche per apprezzare i vari monumenti del paese.

L’iniziativa è rivolta a tutti (associazioni, cooperative e privati), residenti e non.

Le iscrizioni scadranno il 20 Novembre.