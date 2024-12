La notte di San Silvestro si avvicina con nebbie dense e un possibile calo delle temperature in vista dell'Epifania, ma il 2024 terminerà con condizioni generalmente asciutte e serene. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la fine del 2024 e l'inizio del 2025 saranno caratterizzati dall'anticiclone delle Azzorre. L'alta pressione invernale porterà stabilità, accumulo di inquinanti e nebbie nelle pianure; dopo giorni con buona visibilità, è atteso un peggioramento significativo nella val Padana e nelle valli del Centro, con nebbie notturne a tratti fittissime. Si consiglia prudenza durante il tradizionale brindisi di mezzanotte.Oltre alle nebbie, le condizioni meteorologiche saranno generalmente buone in montagna, con temperature sopra la media stagionale, mentre potrebbe essere gelido a tratti nei fondovalle e nelle pianure. In sintesi, nelle prossime ore il sole sarà predominante, tranne per foschie al Nord e sulle regioni adriatiche; sono previste nubi in aumento in Liguria e nel sud della Sardegna, associate a possibili piogge localizzate e di scarsa entità. Il 2025 inizierà ancora con l'alta pressione, ma la prima perturbazione dell'anno è attesa tra giovedì e venerdì, con precipitazioni limitate sulle Alpi, sulle Isole Maggiori e tra Toscana e Lazio.Successivamente, l'inizio del nuovo anno sarà caratterizzato da molta incertezza meteorologica: si prevede un probabile calo delle temperature intorno all'Epifania, ma mancano ancora conferme. Lorenzo Tedici anticipa le temperature previste per il brindisi di Capodanno in diverse città italiane, sottolineando che il 2024 si concluderà come l'anno più caldo della storia.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 31 dicembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Gelate nelle ore più fredde, nebbie o foschie nelle ore più fredde, venti deboli di direzione variabile, mari poco mossi o mossi.

Previsioni per domani, mercoledì 1° gennaio 2025: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Gelate nelle ore più fredde, a esclusione del settore sud-occidentale. Nebbie o foschie nelle ore più fredde sul settore settentrionale, temperature senza variazioni di rilievo, in lieve rialzo sul settore meridionale, venti deboli di direzione variabile; deboli da sud-est sul settore sud-occidentale, mari poco mossi o mossi.

Previsioni per giovedì 2 gennaio: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti, temperature in lieve aumento, venti deboli di direzione variabile; deboli da sud-est sul settore sud-occidentale, mari poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi: la giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Le temperature rimarranno pressoché invariate. I venti soffieranno deboli o moderati occidentali. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi.