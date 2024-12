In occasione del Capodanno, dalle 18 di oggi fino alle 6 dell'1 gennaio 2025, sono state introdotte restrizioni nel centro storico di Cagliari, in particolare nelle vie Roma, Trieste, Pola, Merello, San Vincenzo, La Vega, Marche, San Giovanni, Bacaredda, Sonnino, XX Settembre e aree circostanti.

In particolare è vietato portare lattine e bottiglie di vetro, così come venderle o cederle, sia per asporto che attraverso distributori automatici. Gli esercenti sono tenuti a custodire i contenitori vuoti per evitare il loro uso improprio. L'amministrazione comunale ha inoltre raccomandato di evitare l'uso di fuochi d'artificio rumorosi per garantire la sicurezza di persone e animali domestici.

La Questura di Cagliari ha attivato il piano di sicurezza pianificando controlli nel capoluogo sardo e lungo le principali arterie stradali. La Polizia stradale aumenterà le pattuglie sulle strade extraurbane, con l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza della manutenzione dei veicoli, del rispetto dei limiti di velocità e dell'uso delle cinture di sicurezza.

È stato ribadito il divieto di guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, così come l'invito a evitare l'uso del cellulare durante la guida.

Marco Mele, ispettore comandante degli artificieri della polizia, ha fornito indicazioni specifiche sull'utilizzo corretto dei fuochi d'artificio per il Capodanno. Ha raccomandato di acquistare solo dispositivi legali da negozi autorizzati, di leggere attentamente le istruzioni e di mantenere le dovute distanze dopo averli accesi. Ha sottolineato l'importanza di supervisionare i minori che maneggiano fuochi d'artificio e ha ricordato di non riaccendere botti inesplosi per evitare incidenti.