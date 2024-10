Un solo Pronto Soccorso per 23 Comuni del Sulcis Iglesiente, quello dell’ospedale Sirai di Carbonia, che dopo la chiusura del Pronto Soccorso del CTO, avvenuta una settimana fa (LEGGI L’ARTICOLO), versa, come ci si aspettava, nel caos più totale: file interminabili e intere giornate di attesa.

Inoltre “Nessuna nuova notizia sulla prospettiva di riapertura, nonostante le nostre proposte siano state prese in considerazione anche dall'Assessorato alla Sanità” afferma con rabbia il Sindaco di Iglesias Mauro Usai.

A causa di queste problematiche, ormai segnalate da tempo, questa mattina a Carbonia si è svolta una sonora manifestazione di protesta da parte del personale volontario del 118.

“Unitamente alle associazioni, ai sindacati e tutti i cittadini indignati per questa situazione, comunichiamo che martedì 5 luglio andremo a bussare al Palazzo del Presidente della Regione. L'appuntamento di Martedì è fissato per le ore 9:30 proprio davanti ai cancelli di Villa Devoto in viale Merello a Cagliari” continua il Primo Cittadino.

“Occorre unità e grande partecipazione, perchè a questo livello Iglesias e tutto il Sulcis Iglesiente non erano mai arrivati. Chiederò a tutti i Sindaci e le Sindache del territorio di unirsi alla mobilitazione indetta dai sindacati e di promuovere il massimo grado di partecipazione all'interno delle nostre comunità. Fermiamo il disastro della sanità nel nostro territorio” conclude il Sindaco.