Troppi medici in malattia: chiude il Pronto Soccorso di Iglesias

Per 3 giorni, in caso di necessità o emergenza, ci si dovrà recare all'ospedale Sirai di Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Quattro medici su sei in malattia al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, di conseguenza quello dell’ospedale Cto di Iglesias è costretto a chiudere per 3 giorni, a partire dalle 14 di oggi e fino alle 8 di lunedì 27 giugno.

I medici del Pronto Soccorso del CTO sono stati temporaneamente trasferiti all’ospedale Sirai, quindi per ogni necessità o emergenza ci si dovrà recare lì.

Lo ha comunicato ieri la Asl Sulcis durante una riunione con i sindaci, i quali hanno poi diffuso a loro volta l’avviso.

Si prevedono caos e disagi sia per i residenti sia per chi si trova nel Sulcis in vacanza, in quanto la stagione turistica è ormai iniziata e proprio nei prossimi giorni entreranno nel vivo le manifestazioni estive.