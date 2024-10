Dalla giornata di oggi, all’ingresso di Nebida, è presente il box autovelox, al fine di limitare la velocità per gli autoveicoli in entrata e in uscita dalla frazione. Il limite di velocità, come nel resto delle strade urbane, sarà di 50 km orari, salvo diversa prescrizione.

“Un sistema pensato per incrementare la sicurezza stradale – spiegano il Sindaco Mauro Usai e l’Assessore alla Viabilità Francesco Melis – e che vuol venire incontri alle richieste di tanti cittadini di Nebida.

In questo modo, installando l’autovelox e comunicandone la presenza agli automobilisti, sarà possibile ridurre la velocità delle auto e delle moto, rendendo la strada più sicura sia per i pedoni che per gli stessi automobilisti”.