Anche dai porti di Cagliari e Olbia arriva la solidarietà verso coloro che in questo momento sono impegnati nelle attività di supporto verso le fasce deboli.

Un nobile gesto arriva dal Team Ineos che ha deciso di donare le proprie scorte di viveri ad un’associazione di volontariato impegnata nella lotta alle povertà.

Inoltre domani dalle 08.00 alle 14.00, in piazza Elena di Gallura/Terranova Pausania a Olbia, saranno presenti due autoemoteche dell’Avis all’interno delle quali sarà possibile donare il sangue in tutta sicurezza.

“Pur essendo stato compiuto in maniera del tutto signorile e riservata, ho deciso rendere pubblico, offrendo anche il necessario supporto logistico per la consegna, questo importante gesto del team Ineos a sostegno di una delle tante associazioni meritoriamente in prima linea a favore dei deboli – ha dichiarato Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Allo stesso modo, stiamo facilitando, anche attraverso il rilascio di concessioni urgenti di spazi e strutture ricadenti nelle aree demaniali di competenza, tutte le iniziative di prevenzione che vanno dalla raccolta sangue fino alla sistemazione logistica degli operatori e dei volontari della Protezione Civile. Un aiuto concreto, seppur piccolo, per chi, in questo momento difficile, lavora senza sosta sul campo per combattere la diffusione del contagio e contenere le conseguenze negative del blocco totale delle attività”.