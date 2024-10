L'appuntamento è per stasera alle 19.30 quando i minatori della Carbosulcis di Nuraxi Figus incontreranno a Villacidro i cittadini che da oltre una settimana occupano il municipio per protestare contro la Giunta del sindaco Teresa Pani per il caro-Tari (la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani).

Stefano Meletti, Massimiliano Esposito e Giancarlo Sau, che stasera saranno a Villacidro, nel 2012 furoni protagonisti della clamorosa occupazione della miniera di Nuraxi Figus a -400 m. Allora combattevano per il proprio futuro, oggi vogliono esprimere la loro solidarietà ai villacidresi in rivolta. Sarà un momento di incontro e confronto caratterizzato da un profondo scambio di opinioni.