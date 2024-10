Guida senza patente, incurante della segnaletica stradale e delle persone che passeggiavano, resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto non si è fermato all’alt della polizia e ha addirittura rischiato di investire una donna che spingeva un passeggino e che solo grazie alla sua prontezza di riflessi nel ritrarre indietro la carrozzina ha evitato conseguenze infauste.

Dopo un inseguimento per le vie del centro di Olbia, la Polizia di Stato ha denunciato un ventenne del posto per resistenza a Pubblico Ufficiale e gli ha contestato oltre 6000 euro per varie violazioni al Codice della Strada.

Il giovane guidava un motociclo con un’altra persona a bordo ed è stato notato durante un controllo notturno di vigilanza stradale da una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale, che ha deciso di seguire il mezzo, fuggito una volta intimato l’alt.

Nonostante la fuga, gli accertamenti sul veicolo hanno permesso l'identificazione del conducente, raggiunto subito dopo presso la sua abitazione. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.