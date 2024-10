Cinque mezzi del Nuova Unità Soc. Coop, che opera nel settore del movimento terra, sono stati distrutti in un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi a Orosei.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola.

Nel rogo sono state coinvolte cinque autobetoniere che si trovavano in un capannone, anch’esso seriamente compromesso.

Sono in corso accertamenti per risalire alle cause che hanno originato l'incendio. Indagano i Carabinieri di Orosei.