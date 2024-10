Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha comunque riportato gravi lesioni alla testa, la donna di Ortueri finita fuori strada la scorsa notte nei pressi di Allai, dopo uno scontro con l'auto condotta dal deputato di Unidos Mauro Pili.

La donna è rimasta incastrata all'interno della sua vettura e per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta. Un’ambulanza del 118 l'ha poi trasportata al Pronto soccorso dell'Ospedale San Martino di Oristano dove è stata sottoposta a un primo intervento chirurgico e poi ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto di Pili avrebbe cambiato traiettoria all'improvviso durante un violento temporale per evitare un animale che attraversava la strada e avrebbe urtato l'auto della donna che procedeva in direzione contraria alla sua facendola finire in cunetta.