Oggi è la giornata in cui si commenta il risultato del referendum che vede la Gran Bretagna uscire dall’Unione Europea.

“Straordinaria prova di democrazia in Gran Bretagna. E subito ora Ital-exit!”, afferma il presidente nazionale del Movimento Cristiano - Forza Popolare, Marcello Orrù.

“Sono certo che in Italia i risultati sarebbero ancora più netti. E' giunto il momento che gli italiani si esprimano sull'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e soprattutto dal sistema monetario dell'euro. Occorre dare un colpo al cuore a quest'Europa che non ci piace e che ci calpesta ogni giorno e ritornare subito alla nostra amata lira”.

“E' poi assurdo – continua il consigliere regionale - che in Italia già si facciano circolare sondaggi secondo i quali gli italiani voterebbero in maniera totalmente diversa dagli inglesi. Balle! Sono sondaggi taroccati. La verità è che Renzi & co. sono terrorizzati da un possibile referendum in Italia. Gli italiani stanno troppo male allo stato attuale per scegliere di rimanere in Europa. Sarebbe come dire al proprio assassino su dai, finiscimi”.