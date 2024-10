In Sardegna

“È stata avviata dal ministero delle Infrastrutture un'istruttoria tecnica sulla possibilità di esenzione della tassa di imbarco per i passeggeri in partenza o diretti in Sardegna”. Lo fa sapere l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana a margine dell'incontro odierno con l'Ufficio di Gabinetto del ministro Graziano Del Rio.