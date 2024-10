Operazione antibracconaggio dei forestali di Iglesias. L'intervento dei forestali dell'ispettorato ripartimentale di Iglesias, guidati dal comandante Alberto Sattanino, è avvenuto a tarda sera del 2 agosto scorso.

In località Seddas Moddizzi, alla periferia di Gonnesa, i forestali hanno sorpreso un 50 enne di Gonnesa che è stato denunciato per porto abusivo d'arma comune da sparo ed esercizio di caccia in tempo di divieto generale. L'uomo è stato sorpreso in flagranza proprio mentre si stava apprestando a cacciare cinghiali.

Secondo quanto reso noto dall'ispettorato forestale di Iglesias l'uomo si sarebbe costruito una postazione sopraelevata per poter sparare agevolmente i cinghiali che venivano attirati in un punto sottostante con delle granaglie sparse per terra dallo stesso bracconiere. Sul fucile poi l'uomo aveva sistemato una torcia in modo da poter sparare anche in condizioni di scarsa visibilità.