Parliamo con Alessandro, referente di Protezione Pignoramento

Essendo la Sardegna una regione che soffre di una crisi occupazionale molto grave oggi parliamo con Alessandro, referente di Protezione Pignoramento, realtà 100% sarda che si occupa di assistere con un team di legali specializzati le persone vittima di un pignoramento immobiliare.

Alessandro, ci dica, perché lei parla di errori?

Perché le persone vittima di pignoramenti immobiliari, non conoscendo bene la materia in questione, commettono numerosi errori.

Se dovesse individuarne uno, quale sarebbe il primo grande errore?

Le persone vittima di pignoramenti immobiliari credono che non si possa uscire dal pignoramento immobiliare, ecco, forse questo è il primo grande errore. Io dico con fermezza e convinzione che si può uscire dal pignoramento immobiliare.

Con la mia squadra di legali facciamo esattamente questo. I nostri risultati sono concreti.

E come fate?

Abbiamo un metodo collaudato nel tempo, che ci ha consentito di risolvere numerosi casi, dati alla mano. Per prima cosa abbiamo creato una guida, scritta dai nostri legali. Le persone vittime di pignoramenti immobiliari hanno infatti tante domande. Noi abbiamo cercato di dare risposte a quelle più comuni, anche se poi, ogni caso va studiato accuratamente.

E a proposito degli altri errori?

Uno tra i tanti è non prendere in mano la situazione e lasciare che tutto precipiti. Gli italiani che subiscono un pignoramento immobiliare sono moltissime, e anche se sembra impossibile, posso dire con certezza che è possibile uscirne. Nella guida spieghiamo che ci sono alcune mosse del tutto inefficaci e costose. La via c’è, basta percorrerla nella direzione e nel modo giusti.

Come può una famiglia “sul lastrico” permettersi una consulenza specializzata in un settore così particolare?

Non chiediamo un euro alla persona vittima del pignoramento immobiliare. Ovviamente anche noi veniamo pagati, ma non da loro e sono molto fiero di questo. Non chiediamo un euro per spese di apertura pratica. Molti lo fanno ma non è il nostro modo di lavorare.

Voi potete intervenire anche se le aste sono già fissate?

Certamente

Che cosa vivono le persone che subiscono un pignoramento?

Vivono l’incertezza, la vergogna, la paura di una situazione che non conoscono. Magari vedono le persone che passeggiano nella loro via e fissano la loro finestra per capire meglio chi vive in quella casa.

Sono situazioni orribili e snervanti ma da cui si può uscire, ci occupiamo di questo ogni giorno

C’è un punto di non ritorno?

Purtroppo sì: se l’immobile è stato aggiudicato all’asta non possiamo fare più nulla, per questo motivo è importante intervenire il prima possibile.



Avete risolto dei casi?

Sì, e sono belle storie da raccontare proprio perché c’è il lieto fine.

Angelico, ormai un amico, ci ha rilasciato una testimonianza proprio per fare un appello e indurre le persone che hanno un pignoramento immobiliare a chiedere aiuto. Lui era come loro, solo che adesso non ha più un debito, è sereno, è tranquillo.

È un esempio di come con il nostro metodo è possibile uscire dal pignoramento immobiliare anche in Sardegna e senza pagare nulla.