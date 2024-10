Antonia Sanna, conosciuta come tzia Ninnuccia, ha 6 figli, 18 nipoti, 22 pronipoti. Ha “chiuso” per anni il passaggio a livello a Monserrato, ha conseguito la quinta elementare, promossa alla sesta classe.

Esercitava la scrivana per il vicinato, molto conosciuta anche per i suoi lavori a maglia e all'uncinetto, attività per la quale ha insegnato a tante donne monserratine.

Oggi è grande festa per la nuova centenaria, festeggiata dai suoi parenti: nella foto, il dottor Ettore Gasperini (commissario prefettizio), ha reso omaggio alla nonnina da parte dell’Amministrazione Comunale.