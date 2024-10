"In Gallura, seppur a regimi ridotti, il motore artigiano dell’economia

gira ancora. Edilizia e impiantistica, lapideo e cura del verde,

trasporti e autoriparazione ma anche, e soprattutto, servizi,

ospitalità e ristorazione". E' quanto fa sapere Confartigianato Gallura.



Un comparto, quello delle micro e piccole attività produttive, che nel

nord est della Sardegna rappresenta il 24% delle 26.600 realtà

imprenditoriali, in un territorio di 26 comuni, 160mila abitanti e

quasi 75mila famiglie. Quindi, l’artigianato di Olbia-Tempio “combatte

e resiste” anche se risente ancora dell’onda lunga della crisi (il

2017 si è chiuso con -81 imprese registrate all’Albo Imprese Artigiane

della CCIAA), duramente colpito dai prestiti bancari sempre più

asfittici (-5,9% confronto tra trimestre settembre 2017 e giugno

2017), da una fiscalità che ha superato il 60%, da una burocrazia

ancora pesante, nonostante le nuove leggi regionali ne abbiano ridotto

l’impatto, da inconcepibili sprechi, da riforme vessatorie, inutili o

mai attuate, da un sistema socio economico ancora seriamente

compromesso dalla disoccupazione, mitigato solo dalle occupazioni

stagionali, e da un reddito pro-capite ancora basso (10.656 euro pro

capite l’anno).

Sono questi i numeri sul tessuto produttivo della Gallura, che

emergono dal dossier realizzato dall’Osservatorio sulle MPMI di

Confartigianato Sardegna che, attraverso i dati UnionCamere e Istat di

fine 2017, ha analizzato la struttura imprenditoriale di ogni singolo

comune dell’ex provincia Olbia-Tempio.



E di questi dati, e delle prospettive del territorio, si è parlato

dell’Assemblea elettiva di Confartigianato Gallura che ha riconfermato

Presidente l’uscente Giacomo Meloni (imprenditore edile olbiese di 52

anni), che nel prossimo quadriennio verrà affiancato dal direttivo

composto da Salvatore Delrio (comparto nautica), Agostino Pirina

(movimento terra), Simone Ballo (impianti), Luigi Dettori (impianti),

Marina Manconi (agroalimentare), Pietro Pattitoni (movimento terra e

trasporti), Giacomino Maludrottu (metalmeccanica) e Loredana Derosas

(lavorazione lapidei), supportati dal collegio dei sindaci composto da

Piermario Pirina (lavorazione legno), Giovanni Mellino (autotrasporto

merci) e Gianluca Stara (tinteggiature e rifiniture edili).



Meloni, alla platea, ha ricordato il dialogo quotidiano

dell’Associazione con la Politica e le Istituzioni, per la crescita

del territorio, per la ricostituzione della Provincia, per

l’abbattimento della burocrazia, per la concessione dei crediti e dei

finanziamenti, per l’approvazione della legge Urbanistica e per lo

sviluppo del turismo.



“Troppo spesso i nostri interlocutori politici hanno tentato di

metterci nell’angolo – ha affermato il rieletto Presidente – ma il

dialogo con loro sta cambiando perché hanno capito che sottovalutare

la forza di 6mila imprese, come spesso hanno fatto, non è servito a

nessuno: ne’ a loro, ne’ al sistema produttivo che si è ribellato

perché scavalcato da logiche e ragionamenti incomprensibili. Per

questo a tutti, in più occasioni, abbiamo fatto capire che siamo

impostanti per la crescita del territorio e che con questa nostra

rivendicazione andremo avanti. Non ci basta più essere ascoltati

esclusivamente quando si tratta di votare”.



Meloni ha poi affrontato la questione dell’autonomia e ricostituzione

della “Provincia Olbia Tempio”: “Il nostro sistema produttivo deve

rivendicare uno spazio di autonomia politica e amministrativa, oltre

che economica, nel quadro regionale, con la consapevolezza che non ci

sarà nessuno che ci concederà nulla che non saremo capaci di

conquistarci da soli”. Su questo argomento ha lanciato un allarme:

“Presto dovremo confrontarci con un sistema politico, burocratico,

amministrativo che vuole togliere ancora di più dai territori il

potere decisionale e pianificatorio per metterlo in mano a soggetti

che non possono cogliere tutte le differenze e le sensibilità

territoriali: questo non possiamo concederlo a nessuno”.



Ha poi puntato l’indice contro l’eccessiva tassazione e burocrazia:

“Quando le aziende, per poter pagare le tasse sono costrette ad

accendere un finanziamento, questo è un punto di non ritorno Siamo

tutti consapevoli come questi 2 fattori stiano penalizzando la piccola

e media impresa; tutti gli adempimenti, spesso inutili che ci sono, e

il costo della macchina amministrativa, il fisco, il costo del lavoro

con il cuneo fiscale sono temi sentiti e importanti e sappiamo bene

che molte delle questioni che ci affliggono non vengono dal livello

locale. Abbiamo il compito di sensibilizzare l’opinione pubblica e i

nostri politici locali perché portino le questioni che ci riguardano a

livello regionale o governativo. Dobbiamo agire anche a livello

nazionale per cambiare questi due fattori negativi”.



Infine il passaggio più atteso dagli imprenditori su turismo e

urbanistica: “Presto ci saranno le regionali ed è necessario far

sapere a chi ci rappresenterà che servono norme urbanistiche che ci

consentano di svolgere e sviluppare la nostra economia, la nostra

società e il nostro territorio, che sono “naturalmente” e fortemente

orientati verso il turismo, secondo quello che anche il mercato ci

chiede”. “Voglio essere preciso – ha proseguito Meloni - e dire

chiaramente che siamo favorevoli alla proposta dell’Assessore Erriu e

all’incremento delle volumetrie con regole chiare per le strutture

ricettive anche all’interno della fascia dei 300 metri. Questo non

significherebbe, come non lo è stato finora, deturpare l’ambiente o

fare colate di cemento indiscriminate, ma dare risposte concrete alle

necessità di un turismo, che per un certo target di clientela chiede

servizi adeguati e camere con degli standard adeguati alle sue

aspettative. Non ci sono motivazioni per sostenere che non si possono

fare cambiamenti su strutture che già esistono e fare modifiche in

assoluto. Quindi ci vuole un piano urbanistico adeguato”.



Per il Presidente di Confartigianato Gallura il tema dei servizi a

supporto del turismo, che consentirebbero una fruibilità del

territorio tutto intero quello costiero e quello interno, è un

argomento molto caldo. “E’ necessario realizzare delle infrastrutture

adeguate che rendano accessibile l’intero territorio – ha continuato –

strutture che mettano veramente in relazione l’intera Gallura. Solo

così potremo superare una diatriba che non ha più senso tra costa e

interno perché continuiamo a chiamare interno anche territori che si

possono collegare con massimo trenta minuti di percorrenza in una

strada decente e che eviterebbero lo spopolamento dei paesi, la

possibilità per chi ci visita in una stagione più lunga di quella

balneare di fruire di tutte le nostre possibilità e delle nostre

attrattive che devono essere messe in vetrina e rese fruibili”.



L’ultima parte del discorso di Meloni è stata dedicata anche

all’export: “Siamo consapevoli di quanto sia importante accedere a

nuovi mercati per i nostri settori tradizionali dell’agroalimentare,

come hanno dimostrato i progetti di promozione, ma siamo altrettanto

consapevoli di quanto siano necessari sia il supporto economico, sia

la collaborazione tra imprese”.



Poi la riflessione finale: “Il mondo sta cambiando e dobbiamo farlo

anche noi – ha concluso - dobbiamo prendere atto di questo

cambiamento, anche per una piccola impresa locale ormai i competitors

sono globali, ma lo sono anche le opportunità. Lavoriamo per

valorizzare quello che abbiamo di originale e di unico che sono le

nostre radici e il nostro modo di fare le cose, a regola d’arte con

quei valori che sono tipici dell’artigianato, del made in Italy”.



Dal dossier emergono altri dati importanti.



A livello settoriale si osserva che il 64,4% delle 1.743 imprese del

Manifatturiero, pari a 1.123 unità, sono artigiane; il 56,5% delle

4.277 imprese delle Costruzioni, pari a 2.416 unità, sono artigiane e

il 16,2% delle 12.589 imprese dei Servizi, pari a 2.036 unità, sono

artigiane. In tutti e tre i macro-settori l’artigianato, nel periodo

2016-2017, registra una perdita: di -37 unità nel Manifatturiero, di

-32 unità nelle Costruzioni e di 11 unità nei Servizi.

Nell’artigianato del territorio lavorano 8.928 addetti, di cui il

47,1%, pari a 4.202, sono dipendenti e gli altri 52,9%, pari a 4.726,

sono indipendenti.



Nell’area territoriale in esame si contano 14.133 micro imprese con

meno di 10 addetti che rappresentano il 96,7% del tessuto

imprenditoriale dell’intero territorio e occupano 26.946 addetti, pari

al 66,7% del totale. Mentre le micro-piccole imprese con meno di 50

addetti sono complessivamente 14.565 e rappresentano il 99,7% del

totale e danno lavoro a 34.226 addetti pari all’84,7% dell’occupazione

del territorio.



Tra i comuni con il più alto tasso di imprenditorialità troviamo Olbia

con 9.497 imprese, seguita da Arzachena, Tempio Pausania, La Maddalena

e San Teodoro. Tra quelli maggior vocazione artigiana sempre Olbia in

prima fila (2.098) seguita sempre da Arzachena, Tempio Pausania, La

Maddalena e Santa Teresa Gallura. L’incidenza maggiore

dell’artigianato sul totale delle imprese la troviamo a Sant'Antonio

di Gallura (35,1%), seguito da Luras, Calangianus, Padru e Budoni.

Infine il più alto reddito pro-capite (imponibile) è registrato a

Loiri Porto San Paolo (12.164 euro), seguito da Golfo Aranci, La

Maddalena, Palau e Aglientu.