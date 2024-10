Foto d'archivio

Niente più giochi in luogo pubblico nel Nuorese.

E’ di qualche giorno fa la notizia del divieto emanato dal Questore di Nuoro, Massimo Colucci, il quale presenta una lunga lista di giochi con cui i cittadini non potranno più passare le loro giornate estive all’insegna del divertimento e della socialità.

La tabella, secondo quanto si legge nella circolare del comune di Desulo, sarà e dovrà essere esposta in tutti i pubblici esercizi cittadini, circoli privati, sale pubbliche da biliardo o da gioco e nei parchi di divertimento di tutto il territorio.

Vietata la morra, il poker, il biliardo, la tombola e tanti altri.

La motivazione, come si legge nell’avviso, è per tutelare i minori da tutti quei giochi ritenuti d’azzardo, atti dunque a una vincita in termini di lucro.

Una notizia che ha già lasciato sbigottiti i paesani dei vari comuni che trovano in tutti i giochi, tra cui sopratutto la morra, un motivo di aggregazione sociale.

Un provvedimento atto sopratutto a combattere la dispersione scolastica nel nuorese, come si legge nell’avviso, che è la provincia che ha un rapporto tra il numero di esercizi adibiti al gioco e le persone residenti pari al doppio della media nazionale.