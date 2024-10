“Non è più tempo di tergiversare, l’Aspal dia risposte! - ad affermarlo in una nota è Dario Giagoni commissario regionale Lega Sardegna e neo eletto deputato - Dopo le note dell’Assessore Regionale al Personale, Valeria Satta, rafforzate dalle richieste della DG del medesimo assessorato, Silvia Cocco, per lo scorrimento della graduatoria di funzionari amministrativi l’agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ad oggi ancora non ha dato risposte.

Un silenzio che rischia di essere “fatale” in virtù della scadenza ormai imminente della stessa, il 31 dicembre 2022, e ingiustificabile vista la forte carenza di organico di cui da troppo tempo soffre l’amministrazione regionale. Non comprendo - prosegue Giagoni - ne riesco a spiegarmi l’atteggiamento dei vertici ASPAL ben consapevoli di vanificare gli sforzi dell’Assessore Satta e della Giunta tutta che dopo aver ripreso, a distanza di 15 anni, i concorsi in Regione, compatibilmente con le regole dettate dalla normativa vigente, si è impegnata affinché le carenze di organico venissero risolte attingendo dalle graduatorie già in essere così come previsto nel piano del fabbisogno approvato sia l’anno scorso che quest’anno.

Inoltre - conclude l’esponente del Carroccio - si sta rischiando di vanificare l’impegno degli idonei al concorso che rischiano di averlo vinto invano mentre i regionali attendono nuova forza lavoro".