La Protezione civile ha diramato un avviso di condizione meteo avverse per gelo e neve, a partire dalle 17:00 di domani, 14 gennaio, e sino alle 10:00 di lunedì 16 gennaio.

Sono previste gelate che saranno possibili anche a quote medio-basse. Nel corso della notte si avranno nevicate sparse di debole intensità, che saranno possibili a quote superiori ai 500 metri, ma non si escludono deboli nevicate a quote più basse.

La Protezione civile consiglia massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza ANAS.