Da Ava Gardner a Marlene Dietrich, da Rita Hayworth a Sofia Loren passando per Anna Magnani e Michelle Pfeiffer. Saranno in tutto 26 le attrici di fama mondiale che si ritroveranno, in anteprima, a Gavoi dal 3 all’6 luglio prossimo.

Poco conta se queste “dive”, oltre a essersi fatte fotografare, nella vita quotidiana sono anche medico, imprenditrice, avvocato, dirigente della Polizia Scientifica o giudice, hanno tra i 35 e i gli 84 anni e vivono in Sardegna.

Donne che hanno avuto la voglia e il coraggio di mettersi in gioco, di raccontare una “doppia anima” sconosciuta, dopo essersi scontrate con la banalità del quotidiano e le difficoltà dello straordinario.

E’ questo il taglio, per certi versi ironico, del progetto “Una come te”, ideato e realizzato dalla fotografa artigiana nuorese Maria Carmela Folchetti e dall’avvocato Monica Murru che, grazie una serie di pannelli fotografici hanno voluto mettere in risalto come l’appartenenza al genere femminile possa essere più multiforme rispetto a quanto si creda.

E quindi, anche grazie a trucchi e acconciature, abiti di scena e accessori, come in un gioco di specchi piacevolmente deformanti, l’immagine della seria quotidianità si è riflessa nel divismo patinato, e l’essere donna e lavoratrice ha riverberato nel modello della regina del jet set.

Nella tre giorni gavoese, presso “Casa Maccioni” in via Roma con inizio alle ore 18.00 e presentazione di Marina Moncelsi e Giacomo Mameli, le immagini delle “attrici” si muoveranno dentro un cortometraggio, accompagnate da musiche d’epoca originali, quasi a voler prendere vita staccandosi per un solo istante dalla “fermezza” della fotografia.

Il vero appuntamento sarà poi a Nuoro a settembre, dove “Casa Sulis” accoglierà per tutto l’autunno le fotografie e le vere biografie di queste “dive”. Per l’occasione varrà presentato anche un libro che racconterà la storia delle 26 donne e conterrà sia le foto delle stesse in versione "star", sia nella vita di tutti i giorni. Queste ultime immagini saranno corredate da schede biografiche a cura di Monica Murru.

Anteprima

Gavoi, dal 3 al 6 luglio 2014 – Casa Maccioni, via Roma, alle ore 18. Presentazione di Marina Moncelsi e Giacomo Mameli.

Scheda informativa

Al progetto, ideato, elaborato e realizzato dalla fotografa Maria Carmela Folchetti e dall'avvocato Monica Murru, tramite l'associazione culturale "L'altra faccia della luna", ha preso parte attiva Teresa Formisano, make up artist, titolare del salone Chez Domì di Via Satta a Nuoro,.che ha pettinato e truccato le “attrici”. Chez domì è infatti lo sponsor ufficiale dell'iniziativa.

Queste le “attrici” che hanno partecipato al progetto:

M.Carmela Folchetti - Marlene Dietrich - fotografa - (Nuoro)

Monica Murru - Rita Hayworth - avvocato - (Nuoro)

Cristina Puligheddu - Clara Calamai - notaio - (Oliena vive a Nuoro)

Simona Soro - Silvana Mangano –architetto - (Nuoro)

Larisa Macovei - Mia Farrow -colf - (nasce in Moldavia vive a Nuoro)

Adriana Carta - Ava Gardner - magistrato - (nasce a Cagliari vive a Nuoro)

Arianna Corrias - Sofia Loren - ottico - (Nuoro)

Carla Ciavarella - Monica Vitti - Direttore del carcere