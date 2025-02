Ci sono notizie che lasciano senza parole, che spezzano il fiato e riempiono il cuore di dolore. La comunità di Nule è sotto shock per la scomparsa di Raffaele Masala, 32 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Olbia, all’incrocio tra via Nervi e via Azara.

Il 32enne stava percorrendo via Nervi a bordo della sua Yamaha R1 quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Volkswagen Touran condotta da una donna. L'impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il personale del 118, intervenuto rapidamente con un'ambulanza, ha tentato inutilmente di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Vigili del fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia locale, che hanno bloccato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La conducente dell’auto, profondamente scossa per l’accaduto, è stata assistita dai sanitari. Non avrebbe riportato ferite, ma ha avuto bisogno di cure mediche per lo stato di shock.

Le parole del sindaco di Nule

"Incredulo e sgomento - riesce a dire il sindaco di Nule Antonio Giuseppe Mellino -.La comunità di Nule piange il suo giovane figlio Raffaele. Esprimiamo vicinanza e cordoglio ai genitori Piero e Raimonda, ai fratelli Antonio, Manuela, Gianmario ed a tutti i familiari".