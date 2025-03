C'è anche Tony Effe tra gli otto indagati dalla Procura di Tempio Pausania per una violenta rissa scoppiata nell’agosto del 2023 in una discoteca di Porto Cervo, in Costa Smeralda. L'inchiesta, giunta ormai alla sua fase conclusiva, ha portato alla notifica degli avvisi di garanzia da parte dei carabinieri di Olbia, che nei giorni scorsi hanno chiuso le indagini preliminari.

L'episodio risale alla notte del 18 agosto davanti al locale The Sanctuary. Un gruppo di cinque giovani, respinto all’ingresso dagli addetti alla sicurezza, avrebbe dato il via a un’accesa discussione sfociata rapidamente in una rissa. Il bilancio: sei feriti e danni al locale. Eppure, nessuno dei presenti ha poi sporto querela.

Secondo quanto riportato da Repubblica e confermato dagli inquirenti all’ANSA, tra i coinvolti figura anche Tony Effe, recentemente salito sul palco del Festival di Sanremo con il brano "Damme 'na mano". Il trapper romano è stato identificato dai carabinieri, che lo scorso 10 marzo, a Milano, gli hanno notificato il provvedimento alla presenza della sua legale, Donatella Cerè.

Oltre all’indagine in corso, su di lui pende anche un foglio di via obbligatorio da alcuni Comuni sardi, valido fino al maggio 2027.