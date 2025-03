Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dalla Guardia costiera nelle acque di Cala Fighera, a Cagliari, grazie alla segnalazione di un testimone che ha notato il cadavere galleggiare. Una motovedetta della Capitaneria di porto è stata immediatamente inviata sul posto per recuperare il corpo e trasportarlo al molo del porto di Cagliari, sito in piazza Deffenu, quartier generale della Guardia costiera. Il medico legale Roberto Demontis insieme alla polizia scientifica e alla Squadra mobile della Questura di Cagliari si sono recati sul luogo dell'incidente per avviare le indagini sull'identità della donna e sulle cause del decesso, in attesa dei risultati delle analisi mediche. La Capitaneria di porto di Cagliari sta cercando un giovane presumibilmente associato alla donna, entrambi di circa trent'anni, il cui corpo è stato trovato in mare a Cala Fighera, vicino a Calamosca a Cagliari. Anche se non è certa la presenza di questa seconda persona, le ricerche sono in corso. La polizia di Stato è impegnata nella ricostruzione dei fatti, mentre l'esame condotto dal medico legale Roberto Demontis ha rivelato ferite compatibili con una caduta dagli scogli sul corpo della vittima. Si ipotizza che la donna possa essere finita in mare durante una passeggiata in una zona rocciosa frequentata da escursionisti. È stato proprio un escursionista a individuare il corpo in acqua e a dare l'allarme.