Durante le notti comprese tra mercoledì 19 e venerdì 21 febbraio, la galleria 'Li Cuponeddi' situata sulla statale 131 Dcn nel comune di San Teodoro sarà chiusa al traffico notturno. Questa informazione è stata comunicata dall'Anas.

La chiusura coinvolgerà alternativamente entrambe le direzioni e sarà in vigore dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo al fine di minimizzare i disagi alla circolazione. Durante la chiusura della carreggiata in direzione Nuoro, il traffico verrà deviato al bivio di Ovilò (km 130,300) seguendo le indicazioni della viabilità alternativa presente sul posto, per poi rientrare sulla 131 Dcn al km 122,500. Il procedimento inverso sarà seguito per la chiusura della carreggiata in direzione Olbia.

L'Anas ha spiegato che questa misura è necessaria per eseguire controlli funzionali sugli impianti elettrici e tecnologici installati durante i recenti lavori. La chiusura rimarrà attiva per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni.