Sei persone sono state arrestate dai Carabinieri della stazione di La Maddalena con la pesantissima accusa di due furti aggravati in due negozi del centro dell'isola.

Gli imputati avrebbero rubato circa 500 euro di alcolici da un supermercato e prodotti per l'igiene personale per un valore di 3.500 euro da un altro negozio, utilizzando borse schermate.

Il gruppo è stato segnalato mentre si trovava a bordo di un traghetto diretto a Palau dal porto di La Maddalena. Dopo una perquisizione, tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai negozi. Le operazioni sono state gestite dalla Procura di Tempio Pausania e oggi si terrà l'udienza di convalida degli arresti in tribunale.