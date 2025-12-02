Avrebbe rubato un pannello zincato dalla recinzione di una scuola, così, durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato un uomo di 44 anni disoccupato, già noto alla polizia, per furto aggravato.

Mentre pattugliavano una strada periferica di Cagliari, i militari hanno notato l'uomo che si comportava in modo sospetto. Decidendo di controllarlo, hanno trovato il materiale durante la perquisizione personale. Dopo i controlli, è stato confermato che si trattava di un pannello rubato.

L'uomo è stato portato in caserma per le procedure standard e trattenuto in attesa dell'udienza con rito direttissimo prevista per la giornata odierna su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Questo intervento fa parte delle attività quotidiane di prevenzione e controllo del territorio svolte dai Carabinieri per garantire sicurezza e legalità nelle zone più a rischio di criminalità.