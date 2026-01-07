Un incendio di grandi dimensioni ha distrutto, durante la mattina di oggi, mercoledì 7 gennaio, un capannone utilizzato come deposito di materiale termoidraulico in via del Lavoro, ad Arzachena.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco intorno alle 9:30 per domare le fiamme, evitando che si propagassero ulteriormente. A causa dell'intensità dell'incendio, è stato necessario l'arrivo di un'autobotte da Olbia per supportare le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell'evento e al momento le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine.