Paura intorno all’ora di pranzo sulla Strada Provinciale 59, ad Arzachena, dove un camion si è ribaltato mentre percorreva via Spargi, finendo su un fianco dopo aver urtato diversi cavi elettrici e telefonici.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. L’impatto ha provocato il tranciamento di alcune linee elettriche sotto tensione, rendendo necessario l’intervento urgente dei tecnici Enel per scongiurare ulteriori rischi.

La Polizia Locale di Arzachena ha provveduto a interdire il traffico lungo il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza. Presente anche il personale del 118 ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Restano da chiarire le cause dell’incidente, mentre le operazioni di rimozione del mezzo e ripristino della viabilità hanno causato disagi temporanei alla circolazione.