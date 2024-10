"Gairo è un paese sotto shock", lo dice il sindaco Marino Marceddu che attraverso una lettera esprime la sua preoccupazione per questa nuova ondata di sangue: il duplice tentativo di omicidio, avvenuto stamattina nella campagne del paese, di Aldo Caboi di 63 anni, che lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Francesco di Nuoro, e di Fabrizio Ligas, 33 anni, da qualche ora fuori pericolo.

"In una piccola comunità - sottolinea Marceddu - gesti come questi possono lasciare il segno e innescare faide e contrapposizioni delle quali non si ha davvero bisogno. Le contrapposizioni devono essere regolate con la ragione non attentando alla vita delle persone, perché la violenza - ne è convinto il sindaco - chiama sempre altra violenza con effetti che tutti quanti noi paghiamo". "Auguro una pronta guarigione ai feriti - conclude il primi cittadino -con la speranza che nella comunità torni il clima sereno di prima".