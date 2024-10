Il gabbiano atterra dopo aver individuato la preda, afferra un grosso ratto e poi prende subito un volo. Ma, forse anche a causa del peso del roditore, non riesce subito a prendere quota rischiando di schiantarsi contro il parabrezza di un'auto a Porto Torres.

Alla guida del mezzo Lorenzo Nuvoli, che assiste all'insolita scena ripresa da una camera montata sul veicolo.

"Incredibile!!! - scrive pubblicando le immagini dell'accaduto su Facebook - Proprio qualche minuto fa in via Cavour, un gabbiano cattura un topo e per poco non colpisce il mio parabrezza! Per fortuna che (dicono) hanno fatto la derattizzazione".