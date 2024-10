E' stato colto in flagrante mentre fuggiva da una pizzeria col bottino rubato. Sfortunatamente per il 28enne, infatti, gli agenti della Squadra Volante di Cagliari al momento del colpo si trovavano nelle vicinanze. Così il giovane è stato arrestato per furto aggravato.

I poliziotti sono intervenuti questa mattina, all’alba, nel centro di Monserrato, grazie alla segnalazione di un cittadino che ha allertato la Polizia sulla linea 113. Il 28enne era stato notato mentre si intrufolava all'interno dell'attività.

Gli operatori, già attivi per i servizi finalizzati a contrastare anche i furti e i reati contro il patrimonio, soprattutto ai danni di esercizi commerciali, sono intervenuti immediatamente sul posto, riuscendo a cogliere sul fatto il malfattore.

Con sé, il giovane aveva la somma di circa 240 euro in banconote, risultati essere stati asportati dalla cassa della pizzeria, ed un coltello a serramanico tipo pattadese, utile per il compimento del furto.

Il 28enne, con diversi precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura, dove è stato trattenuto in stato di arresto in attesa dell’udienza di convalida per direttissima della mattinata odierna.