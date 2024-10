Foto tratta da fb

Un furto è stato compiuto, la notte scorsa, nello studio legale dell'avvocato e consigliera regionale Anna Maria Busia, in via Libeccio a Cagliari.

Portati via pochi euro. I malviventi, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sono entrati in azione in piena notte. Hanno forzato una finestra al pian terreno e sono entrati nello studio legale. Hanno rovistato ovunque, forzando cassetti e armadi chiusi, in cerca di denaro e oggetti preziosi.

Non solo. I ladri hanno anche aperto e rovistato dentro alcuni fascicoli e strappato alcune buste di corrispondenza. Poi sono fuggiti portando via alcuni spicci ma lasciando, stranamente, alcune banconote da 50 euro. Il furto è stato scoperto questa mattina da una persona che si occupa delle pulizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e gli uomini della Scientifica che hanno effettuato i rilievi in cerca di elementi utili alle indagini.