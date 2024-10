Si sono introdotti all’interno del bar Crissantu di Orgosolo, hanno portato via le slot machine e un cambiamonete e poi sono fuggiti con un bottino di circa 7 mila euro.

Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Ilole, alla periferia del paese, nella strada per Mamoiada.

I ladri, dopo aver prelevato il tutto, sono scesi in una via di penetrazione agraria, dove sono poi state trovate le slot machine vuote. Sull’accaduto indaga il Commissariato di Polizia di Orgosolo.