Maxi furto in una rivendita di tabacchi in via Bosco Cappuccio nel quartiere San Michele a Cagliari.

I ladri hanno forzato l'ingresso e, una volta dentro, hanno scassinato tre slot machine rubando il denaro contenuto all'interno.

Ma non solo. Secondo quanto denunciato dai titolari alla polizia, hanno rubato 50.000 euro di stecche di sigarette e 5-6.000 euro di fondo cassa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno avviato le indagini. Oggi anche sopralluogo degli specialisti della scientifica.