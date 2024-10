Le case di campagna o in zona agricola a Marrubiu, vicino alle quali si è sviluppato un vasto incendio, sono state evacuate in via precauzionale. Circa 170 persone hanno dovuto lasciare le abitazioni per essere ospitate provvisoriamente nella palestra comunale o a casa di parenti e amici.

A creare più disagi è stato il fumo intenso che ha avvolto la zona rendendo l'aria irrespirabile. Il sindaco ha quindi firmato l'ordinanza per evacuare le case.

Al momento in zona per spegnere gli ultimi focolai stanno lavorando le squadre a terra di Vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari della Protezione civile, insieme a due elicotteri della flotta regionale.

Da quanto si apprende la situazione è sotto controllo. Non è, invece, ancora stato domato il rogo che si è sviluppato sempre nel pomeriggio nelle campagne di Assolo, nell'Oristanese. Anche in questo caso accanto alle squadre a terra stanno operando Canadair ed elicotteri.