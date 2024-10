Questa mattina è stato trovato dopo 23 anni il corpo di Diego Salvatore Porcedda, trafficante ucciso nel 1991 da una banda assieme a Mariano Deidda, suo amico e “complice in traffico internazionale di stupefacenti”, il cui cadavere fu rinvenuto il 21 aprile 1991 nei pressi di una discarica, nell’agro di Monserrato.

I due, assassinati perché non avevano pagato una partita di droga, erano considerati i corrieri di eroina e cocaina verso la Sardegna.

A indicare il luogo in cui il corpo era nascosto è stato Riccardo Piras, detenuto nel carcere di Milano proprio per il duplice delitto. I resti del cadavere sono stati trovati, sotterrati in un campo adiacente un deposito d’acqua, dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, supportati dai Vigili del Fuoco, in località S'Ecca De' Arena a Monserrato.

I resti del corpo di Porcedda sono a disposizione dell’A.G. che ha disposto un esame medico legale.