Dovrebbe riaprire la settimana prossima il tratto di strada della 131, all’altezza di Florinas, chiuso da ormai due mesi a causa della frana. La notizia arriva direttamente dall’assessore dei Lavori pubblici Angela Nonnis. In seguito a un sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio del Genio civile di Sassari e del Compartimento Anas della Sardegna è stato così possibile determinare la data di riapertura dell’importante collegamento stradale dell’Isola.

Secondo le prime indiscrezioni già dalla prossima settimana dovrebbe essere riaperta, dunque, la corsia nord della 131 in un unico senso di marcia. Nell’altra corsia, invece, verranno svolti i lavori di movimentazione delle terre e dei massi franati. L’assessorato ai Lavori pubblici ha stanziato 200 mila euro per la messa in sicurezza della frana. I lavori avranno inizio ai primi di luglio.