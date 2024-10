Riaperto stamattina il tratto della Strada Statale 131 in direzione Sassari nel territorio di Florinas interrotto a causa di una frana. Domani sarà percorribile anche la corsia verso Cagliari. Ne dà conferma l’assessore dei Lavori pubblici, Angela Nonnis, dopo aver ricevuto l’ordinanza da parte del capo compartimento regionale Anas, Oriele Fagioli.

“Finalmente si pone fine al disagio che moltissimi automobilisti hanno dovuto sopportare - dice Nonnis - ringrazio il Comune di Florinas e l’Anas per la collaborazione che in queste settimane hanno dato all’assessorato dei Lavori pubblici affinché l’intervento di messa in sicurezza potesse essere concluso in tempi accettabili”