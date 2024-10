Hanno rubato due pregiati pappagalli di razza 'Ara Ararauna' dallo zoo dell'hotel Forte Village di Santa Margherita di Pula (Ca), ma sono stato inseguiti dai carabinieri e arrestati. Erano circa le 20 di ieri pomeriggio quando nella pineta di Santa Margherita quando i due sconosciuti hanno rubato i volatili e sono scappati a bordo di un furgone Iveco.

I carabinieri di Sarroch e ai colleghi di Pula, subito allertati dal custode degli animali, hanno intercettato e il furgone in localita' Villa d'Orri con i due a bordo.

Dopo un breve inseguimento i due sono stati fermati e identificati come Antonio Depau, 43enne disoccupato e Augusto Carboni, 39 anni entrambi disoccupati di Capoterra. Dentro il furgone, in un piccolo vano, erano stati rinchiusi i due pappagalli. Idue sono stati arrestati per furto in concorso e maltrattamenti di animali.

I pappagalli, del valore di circa 6mila euro, sono stati restituiti al Forte Village mentre i due posti ai domiciliari. Stamani saranno processati per direttissima.