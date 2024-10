Annunzio Vobis Gaudium Magnum!

Habemus Nuovo Custode Frati Minori di Sardegna!

Nomen Pater Salvatore Morittu

Gli uomini del fare sono quelli che parlano a bassa voce. Si muovono tra le distrazioni del mondo per rimettere in moto le spente energie. Infondono fiducia e si rimboccano le maniche. Sono gli attori di una rivoluzione che non concede soste all'incuria. Padre Salvatore Morittu è uno dei grandi uomini del fare, e nel suo incedere ha contribuito a migliorare la vita di tanti.

E’ lui il nuovo Custode dei Frati Minori della Sardegna. Padre Salvatore Morittu stato nominato in occasione della riunione del Capitolo dei religiosi che si è tenuta nei giorni scorsi a Fonni.

“Il Capitolo - spiega Padre Morittu - è il momento di verifica e di programmazione più importante che noi frati ci siamo dati. Era già in uso fin dai tempi di San Francesco. Oggi ogni tre anni si tiene un Capitolo delle Elemosine Intermedie e ogni sei anni, invece, quello più significativo che serve per portare avanti una verifica della presenza di noi Frati in Sardegna e che risulta essere decisivo per la nostra organizzazione e programmazione interna. Il Capitolo celebrato a Fonni nei giorni scorsi ha avuto un’importanza del tutto speciale. Noi Frati di Sardegna infatti, in assoluta democrazia, abbiamo eletto per la prima volta i nuovi responsabili. Prima di questo momento le nomine del Capitolo pervenivano direttamente da Roma”.

L’ELEZIONE DEL NUOVO CUSTODE DEI FRATI MINORI DELLA SARDEGNA

“E’ con grande piacere - dice commosso padre Salvatore - che per i prossimi tre anni sono stato nominato Custode dei Frati Minori della Sardegna. Sarò coadiuvato da altri quattro miei confratelli che rispecchiano la composizione generazionale della realtà sarda Per questo motivo è stato nominato anche un Frate molto giovane di Gavoi, Padre Pier Gavino Piras che ha soli 33 anni. Gli altri Frati che mi affiancheranno sono Padre Stefano Cogoni, Padre Antonio Cugusi di Fonni e Padre Luca Fuso che lavora in Sardegna e ama la nostra terra anche se arriva della regione dell’Umbria. Il nostro compito primario ora è quello di fare le Fraternità che occuperanno i diversi posti in Sardegna. Ad oggi dobbiamo garantire la missione di fede nelle due comunità di Cagliari, quella di San Mauro e di Santa Rosalia, in quella di Quartu San’Elena, nella fraternità di Fonni, di Ittiri e di Sassari”.

LA COMUNITA’ DI FONNI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CAPITOLO SI E’ RIUNITA IN ASSEMBLEA CONTRO IL TRASFERIMENTO DEI FRATI

“Il problema di Fonni - dice Padre Salvatore Morittu - deriva da un’attenta riflessione che oggi dobbiamo fare per conciliare e armonizzare il numero dei Frati che operano in Sardegna rispetto ai luoghi e alle attività che dobbiamo svolgere. La popolazione di Fonni nei giorni scorsi ha sentito il desiderio di mandarci un messaggio che peraltro ha trovato aperte le porte del confronto e del dialogo. Noi non pensiamo assolutamente di lasciare Fonni anzi, confermiamo la presenza nel paese dei Frati. La dignità e la sensibilità dimostrata dalla popolazione di questo paese della Barbagia, che ha espresso da una parte la sua paura e dall’altra il suo desiderio di sentire i Frati come una componente della sua identità comunitaria, ci ha veramente commosso. La popolazione di Fonni non ha usato toni e riflessioni oltre le righe. Ci è stato lanciato un messaggio che ha aiutato anche noi e i nostri ragionamenti".

IL PROBLEMA DELLE VOCAZIONI

“Questo è un aspetto che ci coinvolge molto - spie