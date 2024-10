I militari della stazione di Cagliari - S. Bartolomeo, durante un servizio perlustrativo automontato, hanno tratto in arresto Giorgio Perra, disoccupato, pluripregiudicato 40enne, di Quartu S.Elena, in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato, guida in stato di ebbrezza, guida pericolosa e senza assicurazione, mancata revisione (art. 80 cds).

In particolare, intorno all’una del mattino circa, i militari operanti, mentre transitavano a bordo dell’autovettura di servizio, in viale S. Bartolomeo, all’altezza della rotatoria con viale Sant’Elia e viale Ferrara, intercettavano l’autovettura Renault Laguna station wagon intestata al predetto conducente Perra che, impegnando la rotonda nel senso contrario (contromano), sorpreso dalla pattuglia, dapprima cercava di darsi alla fuga poi, non riuscendo a “liberarsi” dei Carabinieri, decideva di speronare la gazzella di servizio mentre i militari si apprestavano a scendere per il fermo e le contestazioni del caso.

Nella circostanza, solo la prontezza dei militari ad abbandonare il mezzo prima dell’impatta sulla fiancata sinistra dell’auto di servizio, ha evitato peggiori conseguenze. Subito dopo il Perra ha ingranato nuovamente la marcia per allontanarsi e tentare ulteriormente la fuga mentre i militari hanno iniziato nuovamente l’inseguimento.

Poco dopo il Perra perdeva il controllo del mezzo e la sua auto finiva la corsa contro un muro di protezione presente a margine della rotatoria tra via Carta Raspi e via Vespucci.

L’uomo è stato così raggiunto e bloccato dai militari. A seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano rinvenuti e sequestrati 2 due coltelli a serramanico della lunghezza rispettiva di 17 cm e 22 cm, una pistola giocattolo di colore nero, mod. Mep, senza il tappo rosso, rinvenuta sotto il sedile anteriore lato passeggero. I successivi rilievi e gli accertamenti alcolemici, eseguiti unitamente al personale della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della locale Polizia Municipale, nel frattempo intervenuti, hanno consentito di rilevare che l’autovettura era priva di copertura assicurativa e revisione, il conducente evidenziava un rilevante tasso alcolemico.

L’uomo, dopo essere stato trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale Marino di Cagliari veniva giudicato affetto da “contusione labbra odontalgia” con prognosi di 2 giorni, dimesso.

Autovettura Renault Laguna sottoposta a sequestro.

Nel movimentato episodio non c'è stato alcun ferito, l’autovettura di servizio, marciante, ha riportato danni alla parte anteriore sinistra, l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di San Bartolomeo in attesa della celebrazione del rito direttissimo, prevista per stamattina.