È salito a 1219 il numero totale di emendamenti presentati al testo della manovra finanziaria che ieri ha cominciato l’esame in Consiglio regionale. Sono 120 quelli presentati dalla Giunta. Si tratta di emendamenti aggiuntivi, ciò significa che di fatto riscrivono quasi totalmente il testo. Tra questi non è inserito l'atteso emendamento sui 50 milioni per il nuovo stadio del Cagliari, ma ci dovrebbero essere i 25 milioni promessi dall'assessora dell'Agricoltura Valeria Satta ai pastori per i fondi mancanti della nuova Pac.

Per avere i testi definitivi e capire quante saranno effettivamente le richieste di modifica si dovranno attendere i lavori della terza commissione Bilancio che dalle 15.30 lavorerà alla scrematura e alla verifica di ammissibilità.