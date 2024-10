Ieri mattina, sabato 16 giugno, i Carabinieri della Stazione di Tempio Pausania, a seguito della denuncia sporta da un socio della Supermercati Marcello s.r.l. e dopo avere visionato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, hanno denunciato due donne per furto aggravato.

Come riferito dai militari, lo scorso 8 giugno, le due si erano impossessate di undici bottiglie di liquore, che avevano nascosto in una capiente borsa, ed aveva lasciato il negozio senza pagarle. Il valore delle bottiglie, che non sono certo un bene di primaria necessità, è stato stimato in 150 euro circa. Gli accertamenti hanno portato a identificare M. B. 42enne di Tempio e M. S. di 37 anni, residente a Ozieri, che sono state deferite alla Procura della Repubblica di Tempio con l’accusa di furto aggravato. 

Immagine simbolo tratta dal web