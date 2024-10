"Siamo quasi al 78% della platea over 12 vaccinata, quasi 42 milioni di vaccinazioni, oggi supereremo questo numero e da domani partiremo con la somministrazione della cosiddetta dose booster". Lo ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo visitando Sant'Egidio.

Poi sarà la volta "delle dosi aggiuntive - ha aggiunto Figliuolo -, per gli over 80 nelle Rsa e per i sanitari e poi a seguire nei prossimi giorni dopo il pronunciamento del Cts e dell'Aifa, andremo sulle persone più fragili".