Un meccanico di Terralba è ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con ustioni di terzo grado dopo essere stato investito da una fiammata mentre controllava un'auto che doveva trasportare in officina.

L’uomo, 55 anni, è rimasto ferito i località Narbonis a Terralba.

Il meccanico avrebbe aperto il cofano dell’auto mettendo in moto il mezzo quando una grande fiammata lo ha investito al volto, al torace e alle braccia. Sul posto è intervenuto l'elicottero dell'Areus di Sassari che lo ha trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata.

I carabinieri di Terralba stanno svolgendo degli accertamenti per ricostruire il nuovo infortunio sul lavoro.