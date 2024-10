E' prevista per il tardo pomeriggio, attorno alle 18, a Villacidro, una fiaccolata silenziosa che attraverserà il paese partendo dal palazzo del municipio e attraversando le vie principali "Per esprimere il messaggio di protesta che - spiegano gli organizzatori - né le televisioni né la stampa sono riusciti a portare del tutto ai sardi. C’è un popolo che in rivolta che si ribella all'imposizione di queste tasse esagerate. Il corteo si concluderà riportando tutti al municipio e cercando di coinvolgere anche chi ancora non sapeva o non aveva capito bene cosa stesse succedendo."

Marco Pibiri, rappresentante del Comitato No Tari, spiega a Sardegna Live: "Siamo sempre più determinati, occupando il palazzo comunale da circa due settimane abbiamo acquisito importanti informazioni e siamo sempre più preparati per un confronto. Stiamo scoprendo tante cose. Siamo nella buona strada e ci rendiamo conto di aver innervosito alcune persone perché siamo riusciti a mettere in luce la poca trasparenza di questi anni. La gente è con noi, c’è sempre stata l’ombra su tutto, in paese si è registrata una condanna pressoché generale nei confronti dell’amministrazione comunale. Invito ancora il sindaco Teresa Pani a rendere pubblici i documenti relativi ai calcoli delle tasse e a fissare la data certa del Consiglio Comunale aperto che per ora è previsto fra il 4 e il 6 febbraio."