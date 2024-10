Con Moby e Tirrenia l’8 maggio si festeggia la mamma grazie a una super promozione che la vede protagonista insieme ai propri figli.

In occasione della Festa della Mamma, le due Compagnie regalano, solo per oggi a tutte le mamme che acquistano un biglietto Moby o Tirrenia per qualsiasi destinazione, uno sconto del 100% sulla tariffa di passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze). Per usufruire della promozione, occorre prenotare contemporaneamente almeno per un figlio che non abbia superato gli 11 anni di età.

Per attivare il codice sconto, cumulabile con altre offerte speciali di Moby e di Tirrenia, basta collegarsi a www.moby.it o www.tirrenia.it e inserire il codice “FESTAMAMMA”. La promozione, attiva anche per prenotazioni dall’estero, è valida fino ad esaurimento posti destinati all’iniziativa, sulle partenze in cui essa è previsa e non è cumulabile con il buono sconto 25%.

Con Moby e Tirrenia la vacanza inizia in nave. È ancora valido lo sconto del 25% sul viaggio successivo per ogni biglietto acquistato: chi acquista entro il 31 luglio, per partenze fino al prossimo 31 dicembre, un viaggio Moby o Tirrenia per Sardegna, Corsica, Sicilia, Elba e Tremiti riceve un buono sconto in euro pari al 25% dell’importo pagato (al netto di tasse e diritti), da utilizzare su un nuovo biglietto delle due Compagnie, valido per qualsiasi destinazione, fino ad esaurimento della disponibilità posti riservata all’iniziativa, sulle partenze in cui essa è prevista.