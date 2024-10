Dopo il successo, con tanto di sold out con più di 500 spettatori, di "Milleluci", evento con cui Monserrato ha aperto le manifestazioni estive dopo il lockdown, che ha colpito duramente anche il settore dello spettacolo, il Comparto 8 riapre i suoi cancelli per festeggiare il Ferragosto e lo fa con i Tazenda, gruppo etno-pop rock italiano formatosi in Sardegna nel 1988 e caratterizzato dal costante riferimento alla musica tradizionale della cultura isolana e alla lingua sarda.

La band sassarese torna a Monserrato dopo parecchi anni e il 14 agosto, a partire dalle 21,30, allieterà la serata con i suoi maggiori successi. Il concerto, organizzato dall’assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Monserrato, con la collaborazione delle Produzioni Artistiche Vadilonga e la Pro Loco, si avvale di una organizzazione del tutto monserratina. L'ingresso è gratuito su prenotazione (numero 3245628452).

Il sindaco Tommaso Locci commenta: “ Sono orgoglioso dell’andamento degli eventi estivi a Monserrato, soprattutto perché la progettazione e il coordinamento di cui necessitano, anche per il rispetto delle normative anti Covid 19, è affidato quasi esclusivamente alle Associazioni di volontariato, culturali e folkloristiche locali che si sono rese disponibili, per assicurare la migliore riuscita degli spettacoli”.

Emanuela Stara, Assessore alla Cultura, Spettacolo e tradizioni aggiunge: “La vita normale delle persone riparte anche dalla cultura e dallo spettacolo e dalla possibilità di trovare nella propria città momenti di distensione e, quest’anno, a maggior ragione, nonostante le difficoltà organizzative siano superiori a quelle degli anni precedenti, stiamo realizzando un cartellone estivo, estremamente vario, che rispetta i gusti e i generi adatti ad ogni età, passando per il teatro, l’intrattenimento musicale, il folklore, i laboratori in piazza per bambini, affiancati a spettacoli come quello del 14 agosto, con il concerto dei Tazenda, al comparto 8, ampia area, adatta ad ospitare grandi eventi. Naturalmente tutta la programmazione è accuratamente studiata per fronteggiare l’emergenza anti-Covid”.