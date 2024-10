A Ferragosto in Sardegna sarà dato maggior spazio anche all'arte; musei e gallerie, in via del tutto eccezionale, saranno tutti aperti. Una buona occasione, per chi resta in città e per i turisti, per visitare mostre e siti di interesse storico e archeologico. Tante le offerte per conoscere e visitare lo straordinario 'museo diffuso' sul territorio isolano. E' inoltre necessaria la prenotazione, così da assicurare il distanziamento sociale imposto dalle norme d'emergenza anti-Covid.

Dalle 9 alle 20, sarà possibile visitare: il museo archeologico nazionale di Cagliari, la Basilica di San Saturnino e l'area archeologica di Tharros a Cabras, e il compendio garibaldino a Caprera; dalle 8.30 alle 14 sarà invece possibile accedere al memoriale Giuseppe Garibaldi. A Sassari apertura dalle 10.15 alle 19.15 della Pinacoteca nazionale, e dalle 9 alle 18 del museo archeologico Antiquarium Turritano e dell'area archeologica di Porto Torres. Mentre, dalle 10 alle 20, ingresso per l'area archeologica di Nora, nel comune di Pula.

A Cagliari restano aperti anche i centri d'arte e cultura comunali Exma, il Ghetto e castello San Michele dalle 17 alle 21, dove sono ospitati nell'ordine "A casa mia avevo tre sedie", progetto di Maria Jole Serreli, "A place for art. Studi d'artista al Ghetto", e "Sardegna. Un laboratorio infinito", a cura di Casa Falconieri ed Efisio Carbone. A Nuoro, infine, visite alle mostre del Man dalle 10 alle 19.